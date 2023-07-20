الداخلية تُطيح بـ 20 تاجر مخدرات خلال حملات موسعة بالمحافظات

تواصل وزارة الداخلية تكثيف جهودها في توجيه ضربات موجعة لتجار المخدرات بمختلف محافظات الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين من خطر انتشار السموم.

وحققت حملات رجال الداخلية النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن القاهرة:

ضبط 7 أشخاص من العاملين والمسئولين عن 4 صيدليات "لأحدهم معلومات جنائية" تخصصوا فى ترويج العقاقير والأمبولات وعبوات القطرة المؤثرة والمخدرة، وبحوزتهم (عدد 276,749 قرصًا مؤثرًا – عدد 51,170 أمبول مؤثر- عدد 8,110 قطرات مؤثرة – عدد 104 عبوات مؤثرة– عدد من الأقراص المخدرة- كمية من مخدر الحشيش – سيارة – سلاح أبيض- مبالغ مالية – 6 هواتف محمولة ).

ضبط تجار مخدرات بالقاهرة

مديرية أمن الدقهلية:

سقوط شخصين بحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول - 2 سلاح أبيض).

مديرية أمن الإسكندرية:

ألقى رجال مباحث المديرية القبض على 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية بحوزتهم (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين"- عدد من الأقراص المخدرة – مبالغ مالية- 3 هواتف محمولة).

مديرية أمن البحيرة:

نجح رجل أمن البحيرة في ضبط عنصرًا إجراميًا بحوزته (كمية من مخدر الهيروين مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

مديرية أمن الشرقية:

ضبط أحد الأشخاص بحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى- هاتف محمول).

مديرية أمن الغربية:

ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله دراجة نارية "من دون لوحات" بحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن أسيوط:

ضبط أحد الأشخاص، سيدة - لهما معلومات جنائية) بحوزتهما (كمية من مخدرى "الأفيون، الحشيش"- مبلغ مالى– 2 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض).

مديرية أمن قنا:

ضبط عنصرًا إجراميًا بحوزته (كميات مختلفة من المواد المخدرة "الحشيش، الآيس، الهيروين" - مبلغ مالى - هاتف محمول- 2 سلاح أبيض).

منطقة السحر والجمال:

ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين" – مبلغ مالى – هاتف محمول).

اعترافات المتهمين:

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتحررت المحاضر اللازمة ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.