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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

العراق يهدد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد

متظاهر عراقي يحمل
متظاهر عراقي يحمل مصحفا أمام مقر السفارة السويدية ببغداد

أصدرت الحكومة العراقية، الخميس، بيانا شديد اللهجة هددت فيه بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حرق المصحف على أراضي الأخيرة.

وقالت الحكومة العراقية في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واع"، إنها أبلغت نظيرتها السويدية بقطع العاقات الدبلوماسية، إذا تكررت حادثة حرق نسخ من القرآن الكريم".

وجاء هذا التهديد بعد أن ترأس رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، صباح الخميس، اجتماعا طارئا ضم كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، على خلفية منح الحكومة السويدية رخصة لحرق المصحف في حدث يتوقع أن يتم في وقت لاحق في ستوكهولم، بالإضافة إلى مناقشة حادث حرق السفارة السويدية في بغداد.
 

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