السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

سلطات القرم: القوات الأوكرانية حاولت شن هجوم بطائرات مسيرة على المنطقة

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الموالي لموسكو، سيرجي أكسينوف، أن القوات الأوكرانية حاولت اليوم السبت شن هجوم باستخدام الطائرات المسيرة على مرافق البنية التحتية في منطقة "كراسنوجفارديسكي" بشبه جزيرة القرم. 

 

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الحرب الروسية الأوكرانية

وقال أكسينوف في تصريح صحفي: لقد حاولت القوات الاوكرانية مهاجمة منشآت البنية التحتية في منطقة "كراسنوجفارديسكي" بجمهورية القرم باستخدام طائرات بدون طيار. 

 

وأضاف رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الموالي لموسكو:أن أفراد هيئة الطوارئ بالقرم موجودون في الموقع لإزالة العواقب المحتملة وجميع الخدمات المتخصصة تعمل على ذلك". يُذكر أن السلطات في القرم أعلنت في وقت سابق من اليوم توقف حركة المركبات على جسر القرم مؤقتًا.

 

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