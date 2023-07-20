زاخاروفا تندّد بتجاهل الغرب الاعتداء الأخير على جسر القرم

أشارت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن الغرب لم يلحظ الهجوم الإرهابي الأخير على جسر القرم، والذي أسفر عن مقتل مدنيين، وإصابة طفلتهما.

وقالت: "انظروا إلى رد فعل المجتمع الدولي: لم يلحظ أحد الهجوم أو القتيلين المدنيين أو الطفلة التي عاشت الجحيم على الأرض. وكان كل ذنب هؤلاء أنهم عبروا الجسر بسيارتهم الجسر لحظة الاعتداء. دعوني أذكركم كيف يأخذ الغرب عادة قصصا أصغر بكثير من هذه ويدشن حملات إعلامية عليها. ولكن عندما يحدث شيء ما لا يتناسب مع نظرتهم للعالم، لا يهتمون بمصير الأطفال".

وكان نظام كييف قد هاجم جسر القرم مؤخرا بزوارق مسيّرة، مما أدى إلى مقتل زوجين وإصابة ابنتهما البالغة من العمر 14 عاما ونقلها إلى المستشفى.

كما تضرر جزء من الجسر حيث ستتم استعادة حركة المرور بالكامل عبره حتى الخريف المقبل.

وتعبر السيارات الجسر في الوقت الراهن عبر مسرب واحد، تنظم الشرطة حركته بالاتجاهين، فيما لم يتضرر جزء الجسر الذي يحمل السكة الحديدية.

وأطلقت السلطات قطارات إضافية، وافتتحت مراكز ومواقف ميدانية على جانبي الجسر لمساعدة منتظري العبور بالسيارات، حيث تقدم لهم الماء والغذاء والوقود، والرعاية الطبية والأدوية لمحتاجيها.