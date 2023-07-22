تفاصيل اكتشاف ديناصور مصري جديد آكل للعشب (شاهد)

تحدث الدكتور بلال سالم، عضو فريق توثيق اكتشاف ديناصور سيد الواحة، تفاصيل اكتشاف الديناصور، موضحًا أنه في 20 يوليو، أول أمس، تم توثيق ونشر الديناصور المصري السابع إيجاي سيمخو في إحدى المجلات العلمية، وهو ديناصور آكل للعشب وينتمي إلى عائلة الديناصورات العملاقة والتي يرجع تاريخها إلى أكثر من 160 مليون سنة.

اقرأ أيضًا .. العثور على بقايا ديناصور عاش قبل 72 مليون سنة (شاهد)

الديناصور جرى استخراج البقايا العظيمة الخاصة به عام 1977

وأضاف “سالم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "هذا الديناصور جرى استخراج البقايا العظيمة الخاصة به عام 1977 من قبل بعثة ألمانية كانت تدرس الطبقات الصخرية المصرية في الصحراء الغربية المصرية".

وتابع، أن إيجاي هو اسمه الإله المصري القديم الذي كان يعبد في منطقة الواحات والداخلة في الأسرتين القديمة والمتوسطة، وبالتالي، فإن ترجمة الاسم هي سيد الواحد، أما سيمخو فهو لفظ يعني المنسي.

الفريق العلمي اختار تسمية الديناصور تكون مفتوحة:

وأكد أن الفريق العلمي اختار أن تسمية الديناصور تكون مفتوحة، وجرى اختيار الاسم كي يكون الحاكم للواحة القديمة بالإضافة إلى تاريخه من النسيان، حيث جرى استخراجه في عام 1977، ثم جرى وضعه في مخازن العينات في ألمانيا، أي أننا لسنا بصدد اكتشاف حديث ولكن التوثيق حديث، وهذه العملية ترجع إلى اكتشاف العالم المصري هشام سلام ديناصور منصورا سورس عام 2018، وهو ما جعل أنظار الألمان تتجه إلى هذا الديناصور، ومن ثم، فقد جرى توثيق أول ديناصور من هذا العمر في مصر وأفريقيا بالكامل.