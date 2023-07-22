بعد قليل.. الحكم فd طعون مرتضى منصور بقضايا سب الخطيب

تصدربعد قليل محكمة النقض "الدائرة 5 نقض جنح" حكمها فى 6 طعون مقدمة من مرتضى منصور، على الأحكام الصادره ضده فى اتهامه بالسب والقذف وخدش الحياء للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، والمستشار القانونى للنادى الأهلى محمد عثمان ومايسة محمود حمدى، والصادر فيها أحكام بالغرامة والتعويض لصالح المجنى عليهم بقيمة 162 ألف جنيه.

كانت محكمة جنح العجوزة قد قضت بتغريم مرتضى منصور 12 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض 15 ألف جنيه، عن كل قضية في عدد 6 قضايا مقامه ضده لاتهامه بارتكاب جرائم السب والقذق، وخدش الحياء العام، وتم تأييد الأحكام في القضايا الستة من قبل محكمة جنح مستأنف العجوزة.

تضمنت الطعون المقدمة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، الطعن رقم 14368 لسنة 13 قضائية، مطعون ضده الكابتن محمود الخطيب، والطعن رقم 14369 لسنة 13 قضائية، مطعون ضده محمد عثمان، والطعن رقم 14370، مطعون ضده الكابتن محمود الخطيب، والطعن رقم 14371، مطعون ضده الكابتن محمود الخطيب، والطعن رقم 14372، مطعون ضده محمد عثمان، والطعن رقم 14373، مطعون ضده ملكة محمود حمدي ومايسه محمود حمدي.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك السابق، عدة اتهامات تضمنت ارتكابه جرائم السب والقذف، في حق الخطيب ومستشار النادي الأهلي.

في حين كشفت أوراق القضية التي أقامتها مايسه محمود حمدي وشقيقتها ملكة، عضوا نادي الزمالك في القضية المعروفة إعلامياً بـ سيدة نادي الزمالك، ارتكابه جريمة الفعل الفاضح بأن قام بإصدار أصوات من فمه وهي أصوات مستهجنه اجتماعيا ومرفوضة وتمثل خدشًا للحياء العام.