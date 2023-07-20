النقض ترفض طعن متهم بالإتجار في الحشيش

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلا المقدم من متهم صدر ضده حكم بالسجن المشدد لمدة 3سنوات لإتجاره في المواد المخدرة وأيدت الحكم الصادر ضده.

عاقبت محكمة جنايات بورسعيد متهم بالإتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه في التهمة الموجه له.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا

وعليه حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيها لما أسند إليه والزمنه المصاريف الجنائية ومصادرة.