عاجل
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة (فيديو) السر في تصنيع إطارات السيارات باللون الأسود
السبت 22 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل: افتتاح العام التدريبي الجديد وتفقد مركز تدريب شركة ضفائر السيارات ببورسعيد

مركز تدريب شركة ضفائر
مركز تدريب شركة ضفائر السيارات

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، بشأن افتتاح البرنامج التدريبي على تشغيل الجلود الصناعية لعدد 15 متدربا ومتدربة، ضمن متابعة تنفيذ بروتوكول بين وزارة العمل ومؤسسة المستقلين الدولية والذى يهدف إلى تبادل خبرات وتعاون مع "مؤسسة المستقلين الدولية" لتدريب الشباب على الحرف والمهن المختلفة. فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لتوفير مزيد من فرص العمل والتدريب للشباب من الجنسين فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

txt

وزارة العمل : بدء وحدة التدريب المتنقلة بحي الأسمرات مجانًا

txt

وزير العمل: مصر واجهت "التحديات العالمية" بحكمة.. ونسعى لتحسين الحياة للفئات المحتاجة

txt

وزارة العمل: حملة 100 يوم صحة بمديرية العمل بسوهاج

افتتاح برنامج تشغيل جلود صناعية

وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد فى تقريره افتتاح برنامج تشغيل جلود صناعية لعدد (15) متدربا ومتدربة ضمن متابعة تنفيذ البروتوكول المبرم بين وزارة العمل ومؤسسة المستقلين الدولية والذى يهدف إلى تبادل خبرات وتعاون مع "مؤسسة المستقلين الدولية" لتدريب الشباب على الحرف والمهن المختلفة، حيث يعد برنامج تشغيل الجلود الصناعية هو الأول من نوعه ببورسعيد.

تقديم المساعدة

وتفقد مدير المديرية مركز تدريب شركة ضفائر السيارات بديوان عام المديرية لمتابعة الدورة التدريبية المنفذة حاليا بالمركز لعدد( 12) متدربا ومتدربة، كما حرص على التواصل مع كل المتدربين والاستماع إليهم لمعرفة احتياجاتهم لتقديم المساعدة اللازمة إليهم وتذليل أى صعوبات قد تواجههم حتى يتمكنوا من اجتياز التدريب بنجاح وتوفير فرص عمل لهم بشركة تصنيع ضفائر السيارات بجنوب بورسعيد، وذلك بحضور الكيميائى منار العوضى مدير مركز التدريب بالمديرية، وحنان محمود باحث بالمركز، وهانى عيسى موجه فنى.

مواد متعلقة

وزارة العمل : بدء وحدة التدريب المتنقلة بحي الأسمرات مجانًا

وزارة العمل: حملة 100 يوم صحة بمديرية العمل بسوهاج

وزارة العمل:جولة ميدانية لمنشآت بهدف تعزيز علاقات العمل وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية بأسيوط

وزارة العمل تعلن بدء تلقى طلبات التدريب المهني على 11 مهنة بأسيوط

وزارة العمل :برامج تدريبية للفتيات على مهنة التفصيل والحياكة بالمنيا

وزارة العمل: "دورة تدريبية على التسويق الإلكتروني بسوهاج"

وزارة العمل: بدء دورة تدريبية جديدة على مهنة التفصيل والخياطة بالمنوفية

الجريدة الورقية