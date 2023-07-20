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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل: حملة 100 يوم صحة بمديرية العمل بسوهاج

حملة وزارة الصحة
حملة وزارة الصحة 100 يوم صحة

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة سوهاج ، بشأن استضافة فريق طبى من الأطباء والممرضين للاطمئنان على صحة العاملين بالمديرية ومكاتبها، ضمن حملة وزارة الصحة 100 يوم صحة والتي تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، استفاد منها 150 من الموظفين والمواطنين المترددين، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بالمديرية والاستفادة من المبادرات الرئاسية في مجال صحة الأسرة والمرأة ..

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج في تقريره الذى تلقته الوزارة ، ان المديرية استضافت فريق طبي مكون من عدد من الأطباء والممرضين والفنيين بمديرية الصحة بسوهاج ، وذلك للاطمئنان علي صحة العاملين بالمديرية والمناطق والمكاتب ومراكز التدريب المهني التابعة والمواطنين المترددين علي المديرية مجاناً ، حيث استفاد من هذه الحملة أكثر من 150 من الموظفين والمواطنين المترددين علي المديرية ، من الخدمات الطبية المقدمة والتي شملت قياس ضغط الدم ، تحاليل السكر ، الاعتلال الكلوي (وظائف الكلي) ، قياس الطول والوزن ، بالإضافة الي الخدمات المقدمة من صحة المرأة  للكشف المبكر عن أمراض السرطان بالثدي .

وأضاف مدير المديرية ، أن حملة  100 يوم صحة  تعد استكمال لمسيرة تحسين جودة حياة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل ، وقد ركزت علي مكافحة الأمراض الأكثر  تأثيرا على المواطن بهدف خفض انتشار هذه الأمراض وبالتالي خفض معدلات الوفيات ، كما قدم مدير المديرية الشكر والتقدير إلى للواء طارق الفقي محافظ سوهاج راعي المبادرة بالمحافظة، و الدكتور سامي النجار مدير مديرية الصحة والفريق الطبي  علي حسن التعاون وتقديم الخدمة الطبية في سهولة ويسر .

 

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