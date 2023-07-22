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السبت 22 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تغيرات في أسعار العملات اليوم السبت

العملات العربية والأجنبية
العملات العربية والأجنبية

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية تباينًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 22 يوليو 2023، إذ استقر الدولار وانخفض اليورو مقابل الجنيه المصري، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، وإجازة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو.

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مفاجأة في أسعار الدولار اليوم السبت

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أسعار العملات العربية مقابل الجنيه والريال السعودي بـ 8.24 جنيه

وحرصًا من "بوابة الوفد" على تقديم كل ما يهتم به القارئ ويبحث عنه، ننشر لكم في السطور التالية أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 22 يوليو 2023:

أسعار العملات الأجنبية والعربية

سعر الدولار الأمريكي 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو الأوروبي 

سجل سعر اليورو الأوروبي امام الجنيه المصري نحو 34.59 جنيه للشراء، و 34.71 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني 

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 39.82 جنيه للشراء، و 39.96 للبيع

سعر الريال السعودي 

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي 

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 100.51 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي 

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

الجريدة الورقية