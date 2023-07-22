تغيرات في أسعار العملات اليوم السبت

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية تباينًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 22 يوليو 2023، إذ استقر الدولار وانخفض اليورو مقابل الجنيه المصري، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، وإجازة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو.

وحرصًا من "بوابة الوفد" على تقديم كل ما يهتم به القارئ ويبحث عنه، ننشر لكم في السطور التالية أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 22 يوليو 2023:

أسعار العملات الأجنبية والعربية

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو الأوروبي

سجل سعر اليورو الأوروبي امام الجنيه المصري نحو 34.59 جنيه للشراء، و 34.71 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 39.82 جنيه للشراء، و 39.96 للبيع

سعر الريال السعودي

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 100.51 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.