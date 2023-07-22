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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مفاجأة في أسعار الدولار اليوم السبت

الدولار
الدولار

شهدت أسعار الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 22/7/2023، في محلات الصرافة وجميع البنوك العاملة في مصر.

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أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

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خطوات جادة لتقليل الاعتماد على الدولار وتطبيع العلاقات الاقتصادية

وتقدم لكم "بوابة الوفد" في السطور التالية أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت:

اسعار الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.8423  جنيه للشراء و 30.9386  جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

فيما وصل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. 

 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولي CIB قيمة 30.85 جنيه للشراء والبيع 30.95 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

يبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء أما البيع يسجل 30.95 جنيه.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

وسجل سعر الدولار في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.  

 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع

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