مفاجأة في أسعار الدولار اليوم السبت

شهدت أسعار الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 22/7/2023، في محلات الصرافة وجميع البنوك العاملة في مصر.

وتقدم لكم "بوابة الوفد" في السطور التالية أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت:

اسعار الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.8423 جنيه للشراء و 30.9386 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما وصل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولي CIB قيمة 30.85 جنيه للشراء والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

يبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء أما البيع يسجل 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

وسجل سعر الدولار في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع