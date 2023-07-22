تقنيات الذكاء الاصطناعى على مائدة رجال القانون بنقابة المحامين

قال محمد راضى مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، رئيس لجنة الفكر القانونى، إن النقابة بصدد عقد مؤتمر فى أغسطس القادم لنوضح للسادة المحامين المسئولية الجنائية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فلدينا من الكوادر ما يؤهلنا إلى عقد تلك الندوات ومنهم محمد حمزة وشعبان علم الدين وهم من القامات داخل نقابة المحامين وذلك لإعداد أجيال قوية مثقفة قادرة على حمل لواء المحاماة، لينطلقوا إلى ساحات دور العدالة يضعون بصماتهم مسلحين بالعلم والمعرفة وأخلاق مهنتهم العظيمة.

وأشار مسعود إلى أن النقابة تقوم حالياً بإعداد بعض القوانين الخاصة بتلك التقنيات لرفعها إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب لتقنينين ضابط ومنظم للذكاء الاصطناعى حيث يمكن ارتكاب جرائم عن طريق الذكاء الاصطناعى منها جرائم السب والقذف والسيارات ذاتية التشغيل والتصيد الاحتيالى، وجمع البيانات عبر الإنترنت للابتزاز، والهجمات على الأنظمة التى يسيطر عليها الذكاء الاصطناعى، والأخبار المزيفة فعلى من تقع المسئولية بالإضافة ان الآلة لديها القدرة على التفكير واتخاذ القرار.

وأكد مسعود ان استخدام الذكاء الاصطناعى كوسيلة لارتكاب الجريمة، أو بسبب خطأ من المبرمج أو المصنع أو المستخدم نفسه. بالإضافة إلى استخدام آليات الذكاء الاصطناعى التى تتمتع باستقلالية كاملة وتتخذ قراراتها دون الرجوع إلى الإنسان. فى الحالة الأولى، قد يكون السلوك الذى تسبب بارتكاب الجريمة من المبرمج أو المصنع، كما لو كان الخلل بسبب خطأ المبرمج فى البرمجة أو بسبب خطأ فى التصنيع كعدم مراعاة معايير الأمان والسلامة

وأوضح مسعود أن لجنة الفكر القانونى بالنقابة العامة للمحامين عقدت فى الرابع من يونيو الماضى، 6 ندوات قانونية مختلفة بنقابات الإسكندرية وشمال الجيزة، حلوان وشمال القليوبية، وغرب طنطا، وحاضر فيها عدد من أساتذة القانون والخبراء كما عقد ما يقارب من ٨٥ ندوة قانونية بالعديد من النقابات الفرعية فاقت الخمسة آلاف محام من مختلف ربوع مصر.

وعقدت ما يقارب من ٨٥ ندوة قانونية بالعديد من النقابات الفرعية باستهدافات فاقت الخمسة آلاف محام من مختلف ربوع مصر.

النقابة بصدد عقد مؤتمر فى أغسطس القادم

محمد حمزة

شعبان علم الدين