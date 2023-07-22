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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

woman world cup 2023

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

كأس العالم للسيدات
كأس العالم للسيدات

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم مع استكمال منافسات  كأس العالم لسيدات كرة القدم woman world cup 2023 ، فسنكون على موعد مع 4 مواجهات من العيار الثقيل بنسخة مونديالية غير مسبوقةبمشاركة 32 منتخبا لأول مرة عبر التاريخ، فترصد لكم بوابة الوفد الإلكترونية جدول مباريات مونديال السيدات اليوم و القناوت الناقلة كالتالى:

 

 

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كأس العالم للسيدات.. نتائج مواجهات اليوم الثاني في المونديال

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نتائج مواجهات كأس العالم للسيدات woman world cup 2023 اليوم الخميس

 

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

كأس العالم للسيدات كرة القدم 2023 ــ woman world cup 2023

 

تقام مباراة منتخب الولايات المتحدة امام نظيره فيتنام  فى تمام الساعة الرابعة مصر والسعودية عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

 

كما يلتقى منتخب زامبيا ونظيره اليابان فى تمام الساعة العاشرة مصر والسعودية عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

 

ويخوض منتخب إنجلترا مواجهة صعبة امام هايتي فى تمام الساعة الثانية عشر مصر والسعودية عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

 

وأخيرا يختتم لقاءات اليوم بكأس العالم لسيدات كرة القدم بمواجهة منتخب الدنمارك ونظيره الصين المقرر لها الساعة الثالثة بتوقيت مصر والسعودية فيما تذاع عبر قناة  beIN Sports 1 HD Premium

 

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