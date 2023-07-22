woman world cup 2023

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم مع استكمال منافسات كأس العالم لسيدات كرة القدم woman world cup 2023 ، فسنكون على موعد مع 4 مواجهات من العيار الثقيل بنسخة مونديالية غير مسبوقةبمشاركة 32 منتخبا لأول مرة عبر التاريخ، فترصد لكم بوابة الوفد الإلكترونية جدول مباريات مونديال السيدات اليوم و القناوت الناقلة كالتالى:

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

كأس العالم للسيدات كرة القدم 2023 ــ woman world cup 2023

تقام مباراة منتخب الولايات المتحدة امام نظيره فيتنام فى تمام الساعة الرابعة مصر والسعودية عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

كما يلتقى منتخب زامبيا ونظيره اليابان فى تمام الساعة العاشرة مصر والسعودية عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ويخوض منتخب إنجلترا مواجهة صعبة امام هايتي فى تمام الساعة الثانية عشر مصر والسعودية عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

وأخيرا يختتم لقاءات اليوم بكأس العالم لسيدات كرة القدم بمواجهة منتخب الدنمارك ونظيره الصين المقرر لها الساعة الثالثة بتوقيت مصر والسعودية فيما تذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium