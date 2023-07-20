عاجل
د. وجدي زين الدين: العلمين رئة ترفيهية جديدة تحقق استراتيجية جذب ملايين السياح أسعار القمح تقفز 8.2% في الأسواق العالمية
الخميس 20 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نتائج مواجهات كأس العالم للسيدات woman world cup 2023 اليوم الخميس

من منافسات افتتاح
من منافسات افتتاح مونديال السيدات

افتتحت اليوم الخميس منافسات بطولة كأس العالم لسيدات كرة القدم woman world cup 2023  ، بدولتي أستراليا ونيوزيلندا ، والمقرر إقامتها حتى 20 من شهر أغسطس المقبل بمشاركة 32 منتخبًا.
 

txt

فيفا يبرز الحضور القياسي في افتتاح كأس العالم للسيدات


وبدأت منافسات كأس العالم للسيدات بمواجهة نيوزيلندا والنرويج والتي أقيمت في ملعب "إيدن بارك" بأوكلاند الذي يتسع إلى قرابة خمسين ألف متفرج صباح اليوم وانتهت بتفوق الأول بهدف دون رد.
بينما انتهى اللقاء الثاني الذي أقيم بين أستراليا وأيرلندا على ملعب "ستاديوم أستراليا" في سيدني ، بتفوق أصحاب الأرض أستراليا بهدف من دون رد عبر ركلة جزاء في الدقيقة 52.

وتضم مجموعات بطولة كأس للسيدات 2023  المنتخبات التالية :

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.
المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.
المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.
المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.
المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.
المجموعة السابعة: السويد - جنوب أفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.
المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.

وتستضيف أستراليا ونيوزيلندا فعاليات منافسات كأس العالم للأندية woman world cup 2023  في ملف مشترك بينهما خلال الفترة من 20 يوليو الجاري حتى 20 أغسطس المقبل بتواجد 32 منتخب بدلاً من 24 منتخبًا خلال النسخ السابقة.

مواد متعلقة

كأس العالم للسيدات.. نيوزيلندا تهزم النرويج بهدف نظيف فى افتتاحية المونديال

كأس العالم للسيدات... هدف منتخب نيوزيلاند في شباك النرويج "فيديو"

منتخب مصر الـ5 أفريقيا والـ34 عالميًا في تصنيف فيفا لشهر يوليو

كهربا يرد على شكوى الزمالك بمذكرة لـ "فيفا"

الجريدة الورقية