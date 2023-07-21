كأس العالم للسيدات.. نتائج مواجهات اليوم الثاني في المونديال

اختتمت لقاءات اليوم الثاني من بطولة كأس العالم لسيدات كرة القدم woman world cup 202، التى تستضيفها دولتا أستراليا ونيوزيلندا، حتى 20 أغسطس المقبل بمشاركة 32 منتخبًا.

نتائج مباريات اليوم الثاني في كأس العالم للسيدات woman world cup 2023

تعادل سلبي بين نيجيريا وكندا

وانتهت مواجهة المنتخب النيجيرى ونظيره الكندى بنتيجة التعادل السلبى دون أهداف في مباراة قوية من كلا المنتخبين لكن دون الترجمة إلى أهداف خلال اللقاء..

منتخب سويسرا يهزم الفلبين بهدفين دون رد

استطاع منتخب سويسرا تحقيق الانتصار على نظيره منتخب الفلبين بنتيجة هدفين دون رد، سجلهما كل من رامون باكمان في الدقيقة 45، وسيرينا فى الدقيقة 64.

منتخب أسبانيا يفوز على كوستاريكا بثلاثية نظيف

فاز منتخب إسبانيا لسيدات كرة اليد على نظيره منتخب كوستاريكا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، بتوقيع كامبو عن طريق الخطأ في مرماها، بجانب ثنائية من اللاعبتين بونماتى وجونزاليس لتنتهي أحداث اللقاء بنتيجة 3 ـ صفر.