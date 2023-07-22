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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيراميكا كليوباترا والمصري.. موعد نهائي كأس الرابطة و القناة الناقلة

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا والمصري

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر انطلاق أحداث مباراة نهائي كأس رابطة الاندية التى تجمع فريق المصري البورسعيدي ونظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم،على استاد برج العرب بالإسكندرية.

 

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موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري فى نهائي كأس الرابطة 

و تنطلق صافرة أحداث مباراة نهائي  كأس الرابطة بين المصري وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة المصري وسيراميكا كليوباتار فى نهائي كأس الرابطة

و تذاع مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة وتبث الثاء عبر شاشتها أون تايم سبورت 1.

و يدخل فريق الكرة الأول بنادى المصري محتلا المركز الخامس برصيد 47 نقطة بواقع 33 جولة ويتبقى للمصري مباراة واحدة مؤجلة أمام النادي الأهلي.

وعلى الجانب الأخر يخوض فريق سيراميكا كليوباترا مباراة النهائي اليوم محتلا المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة ببطولة الدوري المصري.

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