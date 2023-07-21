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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة المصري وسيراميكا في نهائي كأس الرابطة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا طاقم حكام مباراة نهائي كأس الرابطة التي تجمع المصري وسيراميكا كليوباترا.

وأسندت لجنة الحكام مباراة نهائي كأس الرابطة إلى الحكم الدولي إبراهيم نورالدين ويعاونه كل من سمير جمال مساعد أول، يوسف البساطي مساعد ثاني، محمد الصباحي حكم رابع، محمد الحنفي حكم للفار، هاني عبدالفتاح حكم مساعد فار.

وتبدأ مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا مساء السبت في الثامنة والنصف بتوقيع القاهرة.

وتشهد المباراة حضور جماهيري يقدربنحو 10 آلاف متفرج لمباراة المصري وسيراميكا كليوباترا بعد الحصول على موافقة أمنية.

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