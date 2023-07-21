روسيا تُوضح القدرات العسكرية واللوجستية المُتراكمة في موانئ أوكرانيا

تعتبر "موسكو" البنية التحتية للميناء الأوكراني موطنًا لقوات كييف المُسلحة ولاستزادتها بالأسلحة المُقدمة من جانب الغرب، حسبما أفادت نائب ممثل روسيا الدائم في الأمم المتحدة، "دميتري بوليانسكي".

ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام روسية"، مساء اليوم الجمعة، قال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نحن مضطرون لذكر أنه خلال عام من الصفقة (الحبوب)، قام نظام كييف، تحت ستار تلك الاتفاقية، بمراكمة قدرات صناعات عسكرية ملحوظة، ومستودعات من الوقود والقدرات التخزينية في مناطق موانئها المطلة على البحر الأسود".

وبحسب الدبلوماسي الروسي، فقد كان المرتزقة الأجانب والكوادر البشرية الكبيرة للجيش الأوكراني تتموضع في نفس الأماكن. ومع ذلك، فإن إنهاء "صفقة الحبوب" سيسمح لموسكو بتصحيح الوضع.

اتفاقية الحبوب:

وأعلن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، في وقت سابق، أنه على خلفية تعليق سريان اتفاقية الحبوب، فإن موسكو تعمل على إيجاد طرق بديلة لتصدير الحبوب.

وأشار فيرشينين إلى أنه قد تم بالفعل إجراء اتصالات مع الممثلين الأجانب الضروريين لهذا الغرض.

من ناحية أخرى، وصفت "ديلي ميل" البريطانية مناورات أسطول البحر الأسود الروسي بأنها تحذير شديد اللهجة من الرئيس فلاديمير بوتين، إلى زيلينسكي، بخصوص السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة في مقال لها إلى أن خلاصة تلك التحذيرات تتمثل في أن جميع السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا سوف يتم اعتبارها سفنا يحتمل أنها تحمل شحنات عسكرية.

وقالت "ديلي ميل": "يجري بوتين مناورات بالصواريخ المجنحة في مياه البحر الأسود، محذرا من أن السفن التي تحمل إمدادات لأوكرانيا ستكون أهدافا مشروعة".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن بدء التدريبات المقرّرة لأسطول البحر الأسود، حيث قامت السفن الحربية وسلاح الجو الروسي بإجراءات لعزل المنطقة المغلقة مُؤقتًا أمام حركة الملاحة البحرية، فيما تتدرب على احتجاز سفينة دخيلة.