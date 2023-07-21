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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تتهم أمريكا والناتو بدفع العالم إلى حافة الحرب

السفير الروسي في
السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف

أعلن السفير الروسي في واشنطن، "أناتولي أنطونوف"، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يدفعان العالم إلى حافة الحرب، ويعملان على استفزاز موسكو في مناطق مختلفة من العالم.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، قال السفير أنطونوف على قناة "روسيا 24" التلفزيونية إن لديه شعورا بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يدفعان العالم إلى الحرب. "إنهم يقومون باستفزازنا".

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وأضاف: "إذا نظرتم إلى مناطق مختلفة من العالم، فسوف ترون أنهم يقومون باختبارنا بصورة مستمرة، حول كيفية رد فعلنا على هذا الاستفزاز أو ذاك".

الهجوم ضد روسيا:

وأردف قائلًا: "بالنسبة لهذا الهجوم أو ذاك ضد روسيا الاتحادية، هل سنبتلع ونصمت، ونظهر مرة أخرى تسامحنا، واستعدادنا للبحث عن نتائج مقبولة للطرفين؟"، ثم أضاف متسائلا: "أم أننا سنتحرك في هذه الحالة؟".

وقبل أيام قليلة صرّح السفير أنطونوف، أن الولايات المتحدة تبرهن على تورطها في جرائم كييف، بتسترها عليها في تخريب جسر القرم.

وأكمل تعليقًا على رد فعل واشنطن الرسمي على أعمال التخريب التي قامت بها كييف على جسر القرم: "حماية واشنطن للمتطرفين في كييف تسمح لنا بالتحدث بثقة عن تورط الولايات المتحدة في جرائم كييف. حيث يمكن أن يرتكب الإرهابيون الأوكرانيون بدعم أمريكي فظائع جديدة. ومع ذلك، لا شك في أن النظام الذي تمركز في أوكرانيا سينال ما يستحقه".

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