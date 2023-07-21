الموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تعلن عن خبر صادم "أصعب أيام يوليو"

تعيش البلاد الأن موجة حارة، والتي تسببت في ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء وصفها حبراء الأرصاد بأشد موجة حر في تاريخ البشرية، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر بداية من غد السبت 22 يوليو حتى الأربعاء 26 يوليو 2023، موضحة استمرار ارتفاع الرطوبة والحرارة الشديدة على جميع محافظات مصر.

الأرصاد تعلن عن خبر صادم للمواطنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خبر صادم للمواطنين تسبب في حالة من الحزن، وهو استمرار الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لتسجل 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى و45 درجة على محافظات جنوب البلاد .

الموجة الحارة

وأصدرت الأرصاد بيان عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، حيث قالت إن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل على أنحاء الجمهورية كافة، مشيرة إلى أن معظم دول العالم، وبخاصة نصف الكرة الشمالي، يشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وهي درجات حرارة قياسية بسبب عدة عوامل اجتمعت مع بعضها.

أسباب ارتفاع درجات الحرارة في مصر والعالم

كشفت الأرصاد الجوية عن أسباب ارتفاع درجات الحرارة والموجة الحارة التي تشهدها البلاد في الوقت الحالى، ويرجع السبب إلى موجات الحر الكبيرة والتي أثرت علي مناطق كثيرة من العالم وغالبا ما تكون نتيجة تأثير القبب الحرارية.

الموجة الحارة

والقبة الحرارية هي مركز لقيم الضغط المرتفع في طبقات الجو العليا تؤثر علي منطقة معينة ولا تتحرك لمدة أسبوع أو أكثر، وينتج عن منطقة الضغط المرتفع طقس حار والكثير من أشعة الشمس وقليل من تكونات السحب ؛ وفي هذه المنطقة ينزل الهواء من أعلي الي أسفل وبالتالي ترتفع درجة حرارة الهواء خلال فترة تأثير القبة الحرارية وسمية بهذا الإسم لأنها تحبس الهواء بداخلها ولا يستطيع الهروب منها.

ومن المتوقع أن تؤدي أزمة المناخ الي تفاقم موجات الحر في مناطق كثيرة من العالم حيث تتراوح من 50% الي 100% في معظم المناطق المدارية وما يصل الي 10 مرات في جميع العالم وفقًا