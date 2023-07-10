موجة حارة قادمة في هذا الموعد.. الأرصاد تحذر المواطنين

حذَّر المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة حارة قادمة خلال الأسبوع الحالي بحيث تصل درجات الحرارة العظمى في بعض الأماكن إلى 45 درجة مئوية.

أوضح المركز، في تصريحات صحفية، أن ارتفاع درجات الحرارة يبدأ من يوم الأربعاء المقبل فمن المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعات فى درجات الحرارة لتكون الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء العظمى 37 درجة على القاهرة والمحسوسة 39 درجة وجنوب البلاد تصل العظمى لـ44 درجة والمحسوسة 45 درجة.

وجه المركز عددًا من النصائح للمواطنين فى مقدمتها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصًا وقت الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل والمرطبات، فضلًا عن التواجد فى أماكن جيدة التهوية بسبب الرطوبة المرتفعة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم:

كشف المركز، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، والذي يسوده استقرار فى الأحوال الجوية ودرجات الحرارة تصل لمعدلاتها الطبيعية والعظمى على القاهرة 35 درجة ولكن مع ارتفاع نسب الرطوبة تكون المحسوسة 37 درجة، وتظل الأجواء معتدلة خلال فترات الليل لتكون الصغرى 23 درجة مع بعض نسمات الرياح.