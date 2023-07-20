لافروف: أسطول البحر الأسود يضمن أمن روسيا بشكل موثوق

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أسطول البحر الأسود سيواصل ضمان أمن روسيا بشكل موثوق.

جاء ذلك خلال مراسم تدشين طابع البريد التذكاري على شرف الذكرى 225 لميلاد الدبلوماسي الروسي، الأمير ألكسندر غورتشاكوف، حيث أشار الوزير إلى أن، غورتشاكوف حقق إلغاء قيود معاهدة باريس للسلام لعام 1856، وبفضل ذلك ظفرت روسيا مرة أخرى بفرصة الحصول على أسطول كامل من البحر الأسود.

وقال لافروف: "منذ ذلك الحين، يكفل أسطولنا في البحر الأسود الأمن الموثوق لبلادنا، حتى اليوم، ولسنوات وقرون قادمة".

ولفت الوزير إلى أن السياسة الخارجية الروسية، وفقا لغورتشاكوف، يجب أن تهدف، قبل كل شيء، إلى خلق ظروف مواتية للتنمية الداخلية والتقدم، مشيرا إلى أن هذا "يمثل أحد المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية الروسية المعتمدة في جميع الوثائق الاستراتيجية التي تم تبنيها بعد التسعينيات".

وتابع لافروف بالقول "إن تراث غورتشاكوف متعدد الأوجه، ولا تزال فلسفته الدبلوماسية والمبادئ التي اعتمد عليها في أنشطته سارية حتى اليوم، وما زلنا نفهم هذا الإرث بشكل خلاق ونطبقه في أنشطتنا اليومية".

وأفادت وزارة الخارجية الروسية أن إدارة البريد الروسي وموظفي وزارة الخارجية الروسية شاركوا أيضا في حفل تدشين الطابع.

ويعد ألكسندر غورتشاكوف واحدا من الشخصيات الرئيسية في الدبلوماسية الروسية والأوروبية في القرن التاسع عشر، حيث أعاد خلال ما يقارب 26 عاما من توليه منصب وزير الخارجية الروسية، المكانة الدولية للبلاد وعززها، كما أعاد لها سلطة القوة الأوروبية الرائدة.

وتقديرا لخدماته، حصل غورتشاكوف على أعلى درجات التكريم، بما في ذلك لقب صاحب السمو الأمير، ورتبة مستشار الدولة للإمبراطورية الروسية، كما ترأس البعثة الدبلوماسية الروسية في فيينا سنوات 1833-1838 و1854-1856.