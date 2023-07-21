الذهب يشهد ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق

ارتفاع طفيف شهدته، أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة، الموافق 21 يوليو 2023، بحسب التحديث الأخير لـ أسعار الذهب بموقع إيجبت جولد برايس توداي المتخصص.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2478 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2168 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1858 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1445 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17433 جنيهًا.