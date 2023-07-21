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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

بسام راضي: مصر تشهد جهود استراتيجية متكاملة الأركان نحو الجمهورية الجديدة

احتفال السفارة المصرية
احتفال السفارة المصرية بروما

أقام السفير بسام راضي سفير مصر في روما احتفال ضخم في مقر السفارة المصرية في روما بمناسبة حلول أعياد ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة بحضور لفيف من رموز مجتمع رجال الأعمال والصناعة والسياسة والسلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية في روما، وأعضاء الجالية المصرية في روما.

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كما حضر الاحتفالية نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي عن الائتلاف الحاكم في إيطاليا، وكذلك عدد من كبار المسؤولين الإيطاليين.

وقال السفير بسام راضي إن ثورة يوليو أسست لقيام الجمهورية الأولى، وتشهد مصر حاليا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى جهود استراتيجية متكاملة ودقيقة للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة وتأسيس الدولة الحديثة.

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