الإعلام الإيطالى يبرز تصريحات السفير بسام راضي في مؤتمر روما للطاقة

أبرزت وكلات الأنباء الإيطالية تأكيدات السفير بسام راضي في مؤتمر روما للطاقة في منطقة المتوسط الذى عقد برعاية وزارة الخارجية الإيطالية.

وكانت تأكيدات السفير بسام راضي كالآتي:

- قبل أن نتمكن من إقامة شبكة تعاون بين إيطاليا ومصر وليبيا ودول المنطقة في مجال الطاقة ولتصدير الغاز إلى أوروبا، يجب أن نعمل حتى يكون هناك استقرار في ليبيا، والأمن الإقليمى بصفة عامة.

- للأسف هناك تدخل أجنبي في البلاد، كان من المفترض إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021، لكن لم يتم إجراؤها حتى الآن.

- إن الانتخابات تمثل تفعيلًا لإرادة الشعب الليبي والأساس الجوهري الذي يمكن أن يبنى عليه السلام والاستقرار، والذي يمكن لدولة أن تنطلق عليه من جديد، وتستند عليها أركان الدولة.

- نحن نعول على أصدقائنا الأوروبيين وقبل كل شيء على صديقتنا إيطاليا لوضع حد لمرحلة انتقالية استمرت لفترة طويلة.

- إن إيطاليا جزء من استراتيجية مصر للتعاون في مجال الطاقة لتصدير الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى أوروبا وربط الكهرباء مع أوروبا لتصدير الطاقة المتجددة إلى القارة الأوروبية عبر إيطاليا، باستخدام كابل ربط كهربائي تحت الماء بسعة 3 جيجاوات، وهو ما يكفي لتزويد 450 منزلًا بالطاقة.

- هذه مجرد خطوة أخرى في استراتيجية مصر لتصبح مركزا للطاقة لأوروبا بشكل عام ولإيطاليا على وجه الخصوص.

- الهدف هو "ضمان أمن الطاقة في أوروبا على المدى الطويل.. بالتأكيد، لولا اكتشاف إيني لحقل ظهر في شرق البحر الأبيض المتوسط، لكانت مصر قد وجدت نفسها في صعوبة كبيرة اليوم.

- "مصر استراتيجية لتصدير غاز شرق المتوسط بالتعاون مع إيطاليا"، مشددًا على "النتائج الكبيرة" التي حققتها إيني في السنوات الأخيرة، واختتم راضي بالقول: "لولا اكتشاف حقل ظهر، أكبر حقل في شرق البحر الأبيض المتوسط، يمكنني القول بصدق أننا كنا سنعاني كثيرًا في توليد الكهرباء.