خلاف على ترافيس سكوت بين حلمي عبدالباقي وخالد تاج الدين.. "بتتكلم وأنت مش فاهم"

تسبب مغني الراب ترافيس سكوت في مشادة كلامية نشبت بين المطرب حلمى عبدالباقي، والشاعر خالد تاج الدين، بعد أن أعرب الشاعر عن رأيه في قرار نقابة المهن الموسيقية بإلغاء حفل المطرب المقرر إقامته يوم 28 يوليو الجاري على سفح الأهرامات.

خالد تاج الدين يشارك رأية في قرار النقابة

عبر الشاعر الغنائي خالد تاج الدين عن رأية في القرار المتعلق بإلغاء حفل مغني الراب ترافيس سكوت، خلال منشور كتبه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» قائلا: «هى نقابة الموسيقيين مالها ومال حفل موسيقي عالمي حتى لو على أرض مصرية أنت وظيفتك موسيقيين بلدك فقط، إنما تلغي حفلة عالمية عندنا دي من اختصاص وزارة السياحة أو الداخلية».

وتابع حديثة: «يا عم احنا بلد سياحي المفروض، عمركوا ما هتبقوا زي دبي والرياض واسطنبول طول ما مصطفى كامل كلمته ماشيه على البلد كلها».

حلمي عبدالباقي يرد على تصريحات خالد تاج الدين

رد حلمي عبدالباقي، عضو نقابة المهن الموسيقية، على خالد تاج الدين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» قائلا: «أنا عاوز أقول حاجة، وأنا مبعرفش أقول كلام وأداري، أصل أول حرف من اسمه كذا، أنا بتكلم علطول استاذ خالد تاج الدين الشاعر، أولا أنت ملكش دخل أصلا بنقابة الموسيقيين، ثانيا لما تتكلم وأنت مش فاهم، أنت عارف الناس بتسمي الشخص ده إيه».

وتابع حلمي حديثة: «ثالثا أنا مش عارف أنت شاغل نفسك بالاستاذ مصطفى كامل ليه؟، يا ترى كنت بتحلم إنك تحقق نجاحات زي اللي حققها ومعرفتش، فده سببلك حالة نفسية تجاه مصطفى كامل ولا إيه بالظبط، بجد مش عارف أسمي تدخلك وكلامك على مصطفى كامل إيه خلي الناس ترد«.

وأنهى كلامه: «رابعا لو حضرتك شايف إن في بلاد أفضل من مصر، واحنا مش هنقدر نعمل زيهم تقدر تروح تقيم هناك وتبقي ريحت واستريحت».

خالد تاج الدين يخرج عن صمته ويهاجم حلمي عبدالباقي

خرج الشاعر خالد تاج الدين عن صمته، وفتح أبواب النيران على المطرب حلمي عبدالباقي، حيث رد على كلامه قائلًا : «هو الحقيقي بقى يا أستاذ حلمي إني أنا ومصطفى كامل عملنا نجاحات ممكن حضرتك مع احترامي يعني متكونش وصلتلها وده ميقللش من حضرتك خالص وأنا نفسي عملتلك أغنية قبل كده واتصورت كليب كمان لكن نجحت بصوت تامر عاشور».

وأضاف: «بعد كده لما غناها في بيتهم على كومبيوتر بربع جنيه حضرتك دخلت نفسك في كلام ميصحش يتقال لاني وجهت الكلام لمصطفى كامل.. اه بالحق انا بنفسن من مصطفى كامل راجع بس سي في خالد تاج الدين هتعرف هو مين ولو اني عارف انك عارف. آسف للإطالة استاذنا القدير».