ترافيس سكوت يبرئ نفسه أمام المصريين .. "أنا متدين ومولع بالثقافة والتاريخ المصري"

على الرغم من مرور أسبوع، إلا أن أزمة حفل مغني الراب ترافيس سكوت لا زالت تتصدر محركات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بإلغاء الحفل بسبب الأعمال الغريبة الذي يقدمها الفنان في حفلاته الغنائية لم يعتاد جمهورنا على رؤيتها والذي يعتبرها الكثيرون طقوس شيطانية، والأمر الذي أشعل أزمة كبيرة وأصبح الحفل حديث الجمهور ووسائل الإعلام وانقسمت الأراء بين مؤيد ومُعارض.

ترافيس سكوت: انا مش أشد المعجبين بالتاريخ المصري

علق نجم الراب الأمريكي ترافيس سكوت على الأخبار المتداولة بعد الجدل المثير حول إقامة حفله الغنائي في الأهرامات، ونقلت رسالته الإعلامية لميس الحديدي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر».

قال ترافيس سكوت في البيان كالأتي: « رًدا على المعلومات المغلوطة على السوشيال ميديا، والتي أشارت إلى طقوس غريبة في حفلاتي، لا توجد لديّ أغنية واحدة تهين أي شعب، ناهيك عن المصريين، أنا من أشد المعجبين بالثقافة والتاريخ المصري، ولهذا اخترت الأهرامات لإطلاق ألبومي الأول من 5 سنوات، وهو يعني الكثير لي».

ترافيس سكوت

وتابع سكوت حديثة : «أقمت حفلة ناجحة جدًا في السعودية في إبريل أمام 70 ألف متفرج، ولم تكن هناك أي مشكلة، ونعمل منذ شهور للإعداد للحفل والحصول على التصاريح، أنا من هيوستن من أسرة تحترم الناس، تحب الله، وتواظب على حضور الكنيسة، والمثار على السوشيال ميديا من حسابات مزيفة وليس لأشخاص حقيقية».

واختتم ترافيس سكوت حديثة :«حدثت مأساة في إحدى حفلاتي لكني قدمت مئات الحفلات دون أحداث، لو لم تدخل معداتنا بمساء السبت 20 يوليو لن نتمكن من إقامة الحفل. أرجوكم لا تدعوا انتشار المعلومات الكاذبة يعرقل هذا الحدث الذي سيجلب الاهتمام الإيجابي لمصر واقتصادها وكنوزها».

ترافيس سكوت

إلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر

تأتي هذه الرسالة بعد أن أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل بيان رسمي بإلغاء حفل الرابر ترافيس سكوت، قائله: " تؤكد النقابة العامة للمهن الموسيقية باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة في جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية ووزارة القوي العاملة على ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة على رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات، وذلك ضمانًا وحماية الجماهير".