ترافيس سكوت معروف بإثارة الجدل| يدعم الماسونية وحبيب أصغر مليارديرة في العالم

حالة من الجدل خيمت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد إعلان مغني الراب ترافيس سكوت، زيارته إلى مصر للترويج لـ ألبومه الجديد «يوتوبيا»، من خلال حفل غنائي ضخم أمام الأهرامات، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

ترافيس سكوت

حفل ترافيس سكوت في مصر

أعلن الموقع الخاص لـ مغني الراب ترافيس سكوت، عن موعد الحفل يوم 28 يوليو الجاري، وهناك فئتان فقط للتذاكر الـ«Premium» وتكلفة التذكرة بها 4000 جنيه، والـ «VIP Golden Circle» وسعر التذكرة بها 6500 جنيه، وكانت الصدمة أن التذاكر قد نفذت خلال ربع ساعة من الإعلان عن الحفل.

ترافيس سكوت

من هو ترافيس سكوت الرابر الأمريكي المعروف بإثارة الجدل

جاك بيرمون ويبستر الثاني، والمعروف باسم ترافيس سكوت، ولد في إبريل عام 1991 ويبلغ من العمر 32 عامًا، هو فنان ومغني راب أمريكي، تم ترشيحه لثماني جوائز جرامي وفاز بجائزة بيلبورد الموسيقية وجائزة جرامي اللاتينية.

ترافيس سكوت

وقع أول عقد غنائي له عام 2012، ووصف أسلوب ترافيس سكوت الموسيقي بأنه "طموح"؛ قال سكوت عن نفسه مره "أنا لست بهيب هوب"، ووصف صوت سكوت بأنه "مُظلم بلا هول، توفيقي، عالي الدقة، وقبل كل شيء غير طبيعي".

أزمة ترافيس سكوت ووصوله للقضاء

في نوفمبر 2021 اكتسب ترافيس سكوت سمعة سيئة بسبب الخلافات والقضايا القانونية المتعلقة بالسلامة في حفلاته الموسيقية، خاصة خلال مهرجان أسترو وورلد الموسيقي، حيث تدافعت الجماهير لمقدمة المسرح خلال فقرة تراڤيس، وهو الأمر الذي نتج عنه مقتل 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين التسع سنوات والـ 27 سنة.

ترافيس سكوت

علاقة ترافيس سكوت بكايلي جينر

وقع ترافيس سكوت في حب كايلي جينر، أصغر مليارديرة في العالم، وبدأت قصة الحب عام 2017، واستقبل الثنائي طفلتهما الأولى ستورمي في العام 2018، وأطلق سكوت أغنية تحمل عنوان طفلته.

إلا أن الثائي قد انفصلا عام 2019 عادا للارتباط مجدداً في العام 2020، واستقبلا مولودهما الثاني " يبستر"، وفي عام 2022 لاحظ عدد من متابعي، عدم حضور ترافيس سكوت إلى حفل عيد الميلاد السنوي لعائلة كارداشيان جينر، وبحلول العام الجديد انتشرت شائعات حول انفصالهما للمرة الثانية.

وأكد موقع "ياهو" الخبر وقال مصدر مقرب :" إن انفصال كايلي جينر وترافيس سكوت حدث عدة مرات، ومن المعروف أنهما سيعودان لبعضهما مرة أخرى، لكنهما برغم ذلك سيظلان صديقين ووليي أمور رائعين حتى تتحسن الأمور بينهما".

ترافيس سكوت