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الخميس 20 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فيفا يبرز الحضور القياسي في افتتاح كأس العالم للسيدات

كأس العالم للسيدات
كأس العالم للسيدات

 افتتحت، صباح اليوم الخميس، فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات woman world cup 2023، بمباراة نيوزيلندا والنرويج  بحضور جماهيري، قياسيًا من ناحية العدد خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب إيدن بارك في أوكلاند.
 

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ووفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، شهدت المباراة التي انتهت بتفوق نيوزيلندا بهدف من دون رد حضور جماهيري يقدر بـ 42 ألفًا و137 مشجعًا.
 

وتضم المجموعة الأولى منتخبات “سويسرا، الفلبين ،نيوزيلندا والنرويج”.

بينما تواجد خلال المباراة الثانية والتي جمعت بين أستراليا وأيرلندا، في سيدني ضمن المجموعة الثانية، 75 ألف مشجع.
 

وفازت أستراليا خلال اللقاء بهدف من دون رد، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم إلى جوارهم نيجيريا وكندا.

نظام البطولة ..

وتقام منافسات  بطولة كأس العالم للسيدات كل 4 سنوات ويشارك بها 32 منتخبًا نسائيًا ممثلين منتخبات بلادهم عقب تأهلهم في التصفيات المؤهلة.
 

كما يشارك في البطولة 32 منتخبًا للمرة الأولى بزيادة ثماني فرق عن نسخة كأس العالم السابقة التي أقيمت في دولة  فرنسا عام 2019، وكانت بنظام 24 منتخبًا.

وتتكون مجموعات بطولة كأس للسيدات 2023 من منتخبات ..

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.
المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية ايرلندا - نيجيريا - كندا.
المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.
المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.
المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.
المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.
المجموعة السابعة: السويد - جنوب إفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.
المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.

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