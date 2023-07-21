موعد مباراة الأهلي وبيراميدز فى الدوري المصري

يتقابل فريقا الأهلي ونظيره بيراميدز في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة والعشرين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز فى الدوري

وتقام مباراة الأهلى وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بعد غد الأحد على ملعب الدفاع الجوي.

ويسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بالنادى الاهلى الى الفوز على نظيره بيراميدز لمواصلة سلسلة اللاهزيمة ببطولة الدورى الموسم الحالى.

وعلى الجانب الاخر يأمل البرتغالي جايمى باتشيكو مدرب فريق الكرة الاول بنادى بيراميدز تحقيق الانتصار أمام الاهلى و كسرعقدة الهزيمة أمام أبناء القلعة الحمراء حيث تقابل معه فى ثلاثة مواجهات كالتالى:

الهزيمة فى مباراة واحدة فقط مع فريقه السابق الزمالك ، بجانب الخسارة بمباراتين مع فريقه الحالي بيراميدز على يد الشياطين الحمر.