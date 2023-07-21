محمد عبدالجليل يشيد بتحرك الأهلي لتمديد عقد كولر

أشاد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية بتحرك مجلس إدارة النادي الأهلي لتمديد عقد المدرب السويسري مارسيل كولر.

ويقدم الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر مستويات قياسية منذ توليه القيادة الفنية حيث نجح في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب حسمه لقب الدوري المصري بدون أي هزيمة فضلا عن كأس مصر وكأس السوبر المصري.

وقال عبدالجليل أن كول صنع الهدوء داخل غرفة الملابس، بالإضافة لحصد الألقاب المحلية والقارية، مشيرًا أن من حقه بالفعل الحصول على زيادة في راتبه بعد الانجازات الأخيرة.

وأضاف نجم الأهلي السابق "كولر من نوعية المدربين التي تحب الاستقرار، وسبق وقاد فرق لفترات طويلة، عكس بيتسو موسيماني الذي قرر الرحيل سريعًا، بالإضافة إلى أن المدرب السويسري لديه مميزات رائعة في اختيار اللاعبين وتطويرهم".

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطلاً للدوري المصري الممتاز للمرة 43 في تاريخه بشكل رسمي.

وحسم الأهلي لقب الدوري الغائب عنه في الموسمين الماضيين بعدما جمع 82 نقطة من 25 انتصارات وسبعة تعادلات ويليه بيراميدز في المركز الثاني بفارق 12 نقطة.