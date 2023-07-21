ثنائي الأهلي يقترب من اللحاق بمباراة بيراميدز

يستعد الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مواجهة جديدة في الدوري المصري عندما يواجه بيراميدز يوم الأحد المقبل.

ويقترب الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي من اللحاق بقائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز المقبلة.

ومن المنتظر أن يخضع عمرو السولية ومحمود متولي لفحوصات طبية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للتأكد من جاهزيتهما للعودة إلى قائمة الأحمر في المباريات المقبلة، حيث يتحدد موقف السولية ومتولي من دخول قائمة مباراة بيراميدز خلال المران الأخير يوم السبت المقبل والذي يسبق مباراة بيراميدز في الدوري.

ويعاني عمرو السولية من إصابة بشد في العضلة الخلفية، فيما غاب متولي بسبب الإصابة بجزع في كاحل القدم، وخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي لمدة شهر قبل أن يصبحا جاهزين للمشاركة في المباريات.

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطلاً للدوري المصري الممتاز للمرة 43 في تاريخه بشكل رسمي.

وحسم الأهلي لقب الدوري الغائب عنه في الموسمين الماضيين بعد سقوط فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني في فخ الخسارة امام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

وتجمد رصيد بيراميدز عن 67 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط كاملة عن الأهلي صاحب المركز الأول برصيد 75 نقطة، حيث يتبقى لبيراميدز مباراتين فقط في المسابقة.