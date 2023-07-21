أسعار السلع كأسهم البورصة.. والجهات الرقابية خارج نطاق الخدمة

ازمة ارتفاع الأسعار.. يوم تلو الآخر نجد ارتفاعًا جديدًا في كل سلعة، وهو ما يُشكل عبئًا كبيرًا على المواطن البسيط الذي تتفوق مخرجاته على المدخلات، وكثيرًا ما نجد الحكومة تحاول حل مشكلة ارتفاع الأسعار والسيطرة عليها، ولكن يبقى جشع التجار هو المتحكم الأساسي الذي يساعد على تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار، وفي النهاية نجد المواطن البسيط هو الضحية.

علي الرغم من قيام الدولة المصرية خلال السنوات السابقة بفتح أسواق وعرض السلع بها بأسعار مخفضة إلا أنه مازال التجارعديمي الضمير، سواء لأهداف سياسية تهدف لحدوث أزمة اقتصادية عن طريق منع السلع من الأسواق، أو طمعًا في تحقيق مكاسب باهظة من خلال رفع الأسعار وتعطيش السوق.

في هذا الصدد قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي: “إن من أهم الأسباب التي ساعدت على ارتفاع الأسعار بشكل غير معقول ومتتالي اليوم تلو الآخر هو فقدان الرقابة التامة على الأسواق وعدم قيام الجهات الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين بالأدوار المنوطة بها في إحكام الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مشيرًا إلى أن وجود فجوة كبيرة بين القرارات العليا والمنفذون على أرض الواقع”.

أضاف خضر، في تصريحات خاصة للوفد، أن الحرب الروسة الأوكرانية وما خلفته من تأثيرات سلبية على جميع اقتصاديات العالم، إضافة إلى عدم قدرة اقتصاديات العالم على التعافي من تداعيات فيروس كورونا للاقتصاديات، وأخيرًا ارتفاع تكاليف السحب والإمداد، من بين الأسباب التي فاقمت من مشكلات توفر السلع بأسعار معقولة وعادلة.

استغلال الأزمات في صنع الثروات:

وصف الخبير الاقتصادي، ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية بأسهم البورصة التي ترتفع كل دقيقة، مؤكدًا أن المواطن له دور كبير في أزمة ارتفاع الأسعاربسبب الثقافة الشرائية للمواطن، وهي فكرة التخزين التي تزود الطلب على السلع الاستراتيجية والأساسية.

ذكر الدكتور سيد خضر، من الممكن أن تستطيع الحكومة المصرية التغلب على أزمة ارتفاع الأسعار ومواجهتها من خلال اتباع مجموعة من الحلول مثل نجاحها في السيطرة على أزمات كثيرة، موجهًا عددًا من الاقتراحات، وهي إنشاء لجنة عليا للرقابة مثل اللجنة العليا للاستثمار، والتي تتضمن بداخلها جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين ووزارة الداخلية، والحل الآخر هو تطبيق قرار التسعيرة الجبرية الذي اتخذته الدولة قبل أشهر عدة.