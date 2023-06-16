أسانسير ينهي حياة طالب بكرداسة

لقي طالب مصرعه، أثر سقوطه من الطابق الخامس داخل بئر الأسانسير بعدما انزلقت قدماه أثناء فتحه باب المصعد، في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرسانف النيابة العامة.

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مصرع طالب بكرداسة

وكانت البداية بتلقى رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة ، بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط طالب في بئر الأسانسير بدائرة القسم وتم نقله الى المستشفى لكنه فارق الحياة، وانتقل رجال المباحث الى المستشفى.

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وبالفحص وتبين العثور على جثة طالب يبلغ من العمر 15 سنة، به كدمات وكسور متفرقة بجسده وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن الطالب أثناء فتحه باب الأسانسير لم يجد الكابينة وسقط من الطابق الخامس، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع طفل ببولاق الدكرور

كما لقي طفل حتفه ، بسبب سقوطه من شقة بعقار في بولاق الدكرور، مما أسفر عن مصرعه، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كانت البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة، بلاغًا بسقوط طفل من شقة بعقار في بولاق الدكرور، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن طفلًا اختل توازنه، وسقط من الشقة محل إقامته، مما أسفر عن إصابته بكسور ونزيف، فارق على أثرها الحياة.

علي الفور تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال أفراد أسرة الطفل، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

إصابة 3 أشخاص اثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الضبعة

كما أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الضبعة ، جرى نقل المصابين للمستشفى ، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

انقلاب سيارة ربع نقل

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث مرورى بطريق الضبعة ، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث مدعومة بسيارات الاسعاف ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق ، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص

وهما كل من احمد م ك ، 22 سنة ، محل اقامته الجيزة ، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية وخلع بالكتف الايمن وسحجات وكدمات بالوجه والجسم ، ربيع م ا ، 17 سنة ، محل اقامته المنوفية ، مصاب بسحجات وكدمات بالوجه والجسم واشتباه خلع بالكتف الايسر ، ابراهيم م ا 23 سنة ، اضطراب فى درجه الوعى ، وتم نقلهم إلي مستشفى اليوم الواحد لتلقى العلاج اللازم

وتحرر محضر بالواقعة ، وتم التحفظ علي السيارة وقائدها ، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور