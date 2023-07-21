بلغت إيرادات فيلم مطرح مطروح للنجم محمود حميدة، أمس، الخميس، 256،026 جنيه، ليصبح إجمالي الإيرادات 447،339 جنيه.

قصة فيلم مطرح مطروح:

تدور أحداث فيلم مطرح مطروح في إطار كوميدي لايت، حول تعرض موظف مصري وأسرته للخطر بعد حدوث حرب وتشتبك الأسرة مع القوات الأجنبية وتدور تلك الأحداث في فترة الأربعينات.

أبطال فيلم مطرح مطروح

فيلم "مطرح مطروح" من بطولة عدد من الفنانين من بينهم: محمود حميدة،شيماء سيف،كريم عفيفي،ليلى أحمد زاهر،أحمد السعدني،سامي مغاوري،سيد رجب،ليلى عز العرب،والنجم العالمي سكوت أدكنز الشهير ب بويكا، الفيلم من إخراج وائل إحسان وتأليف محمد عز ولبيب عزت وأحمد محارب وخليفة سمير.

آخر أعمال النجم محمود حميدة

يذكر أن آخر اعماله فيلم هارلي، وتدور أحداثه حول يعود هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

فيلم «هارلى» بطولة محمد رمضان، مى عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مى كساب، إسماعيل فرغلى، حسنى شتا، إنتاج سامر المحضر، وإخراج حمد سمير وتأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، مدير تصوير أحمد عبدالقادر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن حول هارلى مهندس الميكانيكا، الذى يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.