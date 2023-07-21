تفاصيل تحطم مسيرة تابعة للجيش الأمريكي في بولندا

أعلنت وزارة الدفاع البولندية، اليوم الجمعة، أن طائرة الاستطلاع العسكرية المسيرة، التي تحطمت في جنوب غرب بولندا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، كان يستخدمها جنود أمريكيون في مهمة تدريب.

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عُثر على الطائرة المسيرة في غابة قريبة من قرية

وأوضح تقرير عرضته قناة “القاهرة الإخبارية” أنه عُثر على الطائرة المسيرة في غابة قريبة من قرية في جنوب بولندا بعد أن اتصل أحد المارة بخدمات الطوارئ وقال إنه رأى جسمًا يتحطم في المنطقة.

سقطت الطائرة في منطقة غابات

وردت وزارة الدفاع في رسالة بالبريد الإلكتروني: "المعلومات التي حصلنا عليها تظهر أنه خلال رحلة تدريبية، فُقد الاتصال بالطائرة المسيرة ثم سقطت في منطقة غابات، لم يصب أحد ولم يتسبب الحادث في أضرار... انتشل الجانب الأمريكي الطائرة المسيرة".

وتتأهب بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي لأي اختراق لمجالها الجوي مع احتدام الحرب في أوكرانيا المجاورة بعد حوادث سقوط صواريخ على أراضيها في نوفمبر وديسمبر.