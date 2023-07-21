مطار مرسى علم يستقبل 128 رحلة طيران على مدار الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسي الدولي 128 رحلة طيران سياحية تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة وذلك على مدار الأسبوع المقبل بدءا من غدا السبت و حتى يوم الجمعة المقبلة

وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر أنه من جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسي علم تبين وصول 128 ‪ رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 25 الف سائح من جنسيات مختلفة على مدار الأسبوع المقبل بدءا من غدا السبت وحتى نهاية الأسبوع

مشيرًا إلى ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مرسي علم من مختلف الجنسيات الأجنبية.

لافتا أن الفنادق والمنتجعات السياحية تستقبل آلاف السائحين بالورود ومشروبات الضيافة وانهاء إجراءات التسكين وعمل مهرجانات الشواطئ المفتوحة وتقديم فقرات وبرامج متنوعة ومسابقات ترفيهية بمشاركة فرق الأنيميشن بهدف تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ مرسي علم

ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافد وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء مرسى علم

و. تقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر وترتفع 60 مترًا فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى وسياحة الغوص في أجمل مواقع الغوص. وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة. الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات

ويُشكل البر من وادي الجمال مساحة 50 كم ويوجد بها جبل حماطة حيث الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية كالغزلان والنسور والصقور وتتكون مدينة مرسى علم من ثلاث قرى رئيسية هى:- قرية برنيس وتشتهر بكونها موطنًا للسياحة العلاجية في المدينة. قرية أبو الحسن الشاذلي وتشتهر بمعالمها الدينية حيث يوجد بها مسجد أبو الحسن الشاذلى الذى يرتاده آلاف من المواطنين من جميع المحافظات المصرية ومن خارج مصر أيضًا للاحتفال بمولده الذي يبدأ يوم 1 من شهر ذى الحجة ويستمر حتى يوم وقفة عرفات 9 من ذى الحجة قرية أبو غصون وتشتهر بموقع غوص السفينة الغارقة حيث تتجمع مئات من الأسماك النادرة

مرسى علم