الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة ينظم ورشة عمل حول استراتيجيات التواصل والتنمية المجتمعية

القومى للمرأة ينظم
القومى للمرأة ينظم ورشة عمل حول استراتيجيات التواصل والتنمية

نظم المجلس القومى للمرأة ورشة عمل حول" استراتيجيات التواصل والتنمية المجتمعية_التغيير السلوكي والمجتمعي في إطار مشروعات تنمية الأسرة"، بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، استهدفت فريق عمل المجلس المعني ببرامج المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، وقد حاضر خلال الورشة خبراء فى التغير السلوكي والمجتمعي بمنظمة يونيسف ، واستمرت لمدة ٣ ايام.

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القومي للمرأة يختتم المعسكر التدريبي بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار

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محافظ المنيا يلتقي وفد القومي للمرأة لمناقشة دعم الأنشطة

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المرأة العربية تكرم مقررة القومي للمرأة بالشرقية

هدفت الورشة الى تدريب فريق عمل المجلس القومى للمرأة المعني ببرامج المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية علي أحدث الأسس العلمية في مجال تغيير السلوك المجتمعي وتزويدهم بالآليات والأدوات المستحدثة في هذا المجال ، حتى يتمكنوا من الجمع بين الخبرة العملية والنظرية في إحداث التغيير السلوكي داخل المجتمعات المستهدفة ونقل هذه الخبرة الي فرق العمل المختلفة داخل المحافظات. 

 تأتى ورشة العمل  في ضوء تنفيذ برامج مشروع تنمية الاسرة المصرية وما يشمله من مكونات لزيادة الوعي المجتمعي تجاه بعض القضايا التي تخص المرأة والفتاة من تغيير للسلوك والانماط الاجتماعية المناهضة للمساواة بين الجنسين داخل الاسرة.

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