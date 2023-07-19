محافظ المنيا يلتقي وفد القومي للمرأة لمناقشة دعم الأنشطة

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفد فرع المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة منال أبو سمرة مقررة المجلس، لتقديم التهنئة على عودته عقب شفائه، ومناقشة أنشطة فرع المجلس القومي للمرأة.

المرأة المصرية محور أساسي في خطط الدولة الشاملة للتنمية

جاء ذلك بحضور سامية أديب مقرر مناوب المجلس، دكتورة منال عبد السلام مقرر مناوب المجلس، ودكتورة آمال عبد الغنى عضو المجلس ، ودكتور محمد سمير أمين سر المجلس.

وأكد محافظ المنيا على تقديم أوجه الدعم الكامل للمرأة المصرية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتمكين المرأة المصرية بوصفها محورا أساسيا في خطط الدولة الشاملة للتنمية، موجها بتكريس جهود فرع المجلس القومي للمرأة في قضية تنظيم الأسرة بالقرى وخاصة قرى حياة كريمة ، والمناطق الأكثر احتياجا، والأولى بالرعاية.

من جانبها، قدمت الدكتورة منال أبو سمرة ، الشكر لمحافظ المنيا على مجهوداته للنهوض بالمحافظة، و دعمه المستمر لقضايا المرأة في مختلف المجالات .