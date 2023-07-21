الأوقاف: انطلاق 7 قوافل دعوية وافتتاح 8 مساجد اليوم

تنطلق اليوم الجمعة 21/ 7/ 2023م سبع قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:



1- مديرية أوقاف الدقهلية (المطرية)

2- مديرية أوقاف البحر الأحمر (مرسى علم)

3- مديرية أوقاف الأقصر (إسنا)

4- مديرية أوقاف قنا (بندر نجع حمادي)

5- مديرية أوقاف المنيا (تندة)

6- مديرية أوقاف الشرقية (الصالحية)

7- مديرية أوقاف الجيزة (أطفيح)

يأتي ذلك، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.



وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 8 ) مساجد اليوم الجمعة، منها ( 5 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 19 ) مسجدًا منها ( 15 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

وزارة الأوقاف



مديرية أوقاف البحيرة

1. الشهداء محجوبة – مشروع 7 – حمور الدلنجات ثان



مديرية أوقاف الدقهلية

2. النور – الكردود - بلقاس



مديرية أوقاف أسيوط

3. الرسول – بني هلال - القوصية



مديرية أوقاف سوهاج

4. عباد الرحمن – الشيخ جامع – دار السلام



مديرية أوقاف بني سويف

5. ميهوب الديب الكبير – مناشي– أبو صير الواسطى



ثانيًا: مساجد الصيانة:



مديرية أوقاف بني سويف

1. المسيد – بندر ناصر



مديرية أوقاف الدقهلية

2. حسن البادي – ميت خميس – مركز المنصورة



مديرية أوقاف أسيوط

3. محمد الرفاعي – مير - القوصية

أحاديث فضل سورة الكهف



عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَقَالَ حَجَّاجٌ: مَنْ قَرَأَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ»، رواه مسلم، وجاء في الحديث عن أبي سعيد: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق».

وقراءة سورة الكهف ليلة الجمعة، أو يومها مستحبة، وقد أورد الإمام الشوكانى فى كتابه «فتح القدير»: إنه يندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها، كما نص عليه الشافعي، وقد أخرج الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين».



وفي رواية عند الحاكم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ كَمَا أُنْزِلَتْ، كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَقَامِهِ إِلَى مَكَّةَ، وَمَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِهَا، ثُمَّ خَرَجَ الدَّجَّالُ لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ».