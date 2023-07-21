الأهلي يبدأ محاولاته لضم زيزو واللاعب يطلب 30 مليون جنيه للتوقيع

بدأت إدارة النادي الأهلي من الأن البحث عن الحيلة أو السيناريو الذي سيتم به التعاقد مع أحمد سيد زيزو نجم فريق الزمالك في السنوات القادمة بعد صفقة إمام عاشور لاعب القلعة البيضاء ونجم فريق ميتلاند الدنماركي السابق لمدة 5 مواسم والذي تم الاعلان عنها رسمياً أمس الثلاثاء.

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وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" تواصل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وحسام عضو مجلس الإدارة بالقلعة الحمراء مع أحمد سيد زيزو نجم فريق الزمالك عن طريق إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي السابق يوم التوقيع للنادي الأهلي في محاولة لإقناعه بارتداء الفانلة الحمراء عن طريقة محمود كهربا وإمام عاشور واحضار عرض رسمي من تركيا أو أوروبا له".

وتابع:" أمير توفيق وغالي أكدوا على نجم فريق الزمالك زيزو بأن تعاقد النادي الأهلي معه طلب فني من جانب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وليس كولر فقط المدير الفني للفريق الأحمر وأن سيناريو انتقاله إلى القلعة الحمراء سيكون مسؤلية النادي ولا علاقة لزيزو به".

وأضاف:" زيزو أبلغ أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وغالي أنه يرغب في الرحيل عن الزمالك وخوض تجربة الاحتراف الخارجي في أوروبا ثم التفكير في الانتقال إلى الأهلي فيما بعد"؛ مشيراً إلى أنه في حال موافقته على الانتقال إلى القلعة الحمراء سيحصل على 30 مليون جنيه في الموسم مقابل التوقيع رسمياً.