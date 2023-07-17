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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أحمد سيد زيزو يحطم رقم مميز بعد مباراة الزمالك وفاركو

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

حطم أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمال وصانع ألعاب القلعة البيضاء، رقمًا مميزًا في مباراة الزمالك وفاركو التي أقيمت مساء أمس الأحد على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 34 في الدوري المصري الممتاز.

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وذكرت شبكة  “سوفاسكور" الإحصائية صباح اليوم الاثنين، أن أحمد سيد زيزو نجح خلال مباراة فاركو بتحقيق 4 مراوغات، ليصبح أكثر لاعب صاحب مراوغات ناجحة في الدوري المصري الممتاز موسم 22/23 بواقع 53 .

 

ونجح الزمالك خلال الشوط الأول  بالتقدم على نظيره فاركو بهدفين دون رد ،سجل الهدف الأول سيد نيمار بصناعه عمر جابر في الدقيقة 26 ، والهدف الثاني سجله إبراهيما نداي في الدقيقة 31 ، بينما حقق فاركو الفريق السكندري ريمونتادا على الزمالك  حيث أحرز سيف تيري نجم الفريق السكندري  هدفين الفريق في شباك محمد صبحي.

ليحسم اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق بين الزمالك و فاركو  في اللقاء الذي جمع بينهما  على ستاد القاهرة الدولي.

ترتيب  الزمالك وفاركو 

بهذه النتيجة، رفع الزمالك من رصيده عند النقطة 60 محتلا  المركز الثالث في جدول ترتيب  الدوري المصري ،فيما رفع فاركو رصيده 42 نقطة  ليحتل المركز التاسع .

 

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