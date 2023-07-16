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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زيزو والجزيري يقودان تشكيل الزمالك الرسمي أمام فاركو بالدوري

زيزو والجزيري
زيزو والجزيري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فاركو المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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تشكيل الزمالك الرسمي أمام فاركو 

حراسة المرمى : محمد صبحي 

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري  - محمد طارق 

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمر جابر -  سيد عبدالله "نيمار" 

خط الهجوم : سيف الجزيري - إبراهيما نداي - أحمد سيد "زيزو"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد نديم وأحمد محمود ومحمد حسام "بيسو" وعبد الله محمد وأحمد بلحاج وأحمد عبد الرحيم إيشو ومحمد صلاح وعلي ياسر.
 

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