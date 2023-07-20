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الخميس 20 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القبة الحرارية تضرب مصر.. مخاطرها والوقاية منها

الشمس
الشمس

 عادت ظاهرة القبة الحرارية، لتضرب مصر وعدد من الدول العربية، بعد غياب ما يزيد عن قرن، وهي عبارة عن امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا حوالي من 5 إلى 6 كم من سطح الأرض.

 

سميت القبة الحرارية بهذا الاسم، كونها مرتفعًا جويًا على شكل القبة، وتكون محملة بكمية كبيرة من الرطوبة على بعد قريب من سطح الأرض، ويصاحبها ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وآخر مرة ضربت الوطن العربي منذ 120 عامًا.

 

أضرار القبة الحرارية

ينتج عن القبة الحرارية موجة حر، تعد من أخطر الظواهر الجوية التي تؤثر على الإنسان، وترتفع فيها درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة، وتسبب أضرار صحية خطيرة، مثل الإجهاد الحراري والجفاف والإغماءات ونزيف الأنف وغيرها.

 

كما تحدث القبة الحرارية، نتيجة لتراكم الهواء الساخن فوق منطقة محددة، وتسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في تلك المنطقة، وينتج عنها أضرار كبيرة على الإنسان والحيوانات والنباتات.

 

الإجراءات الوقائية:

ومن الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة أضرار القبة الحرارية، تناول الفواكه والخضراوات والابتعاد عن الطعام المالح والكافيين، وارتداء الملابس القطنية البيضاء وتغطية اليدين والرأس، والابتعاد عن أشعة الشمس.

 

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