الدوخي عن صندوق الاستثمار: كانت البداية بأربعة أندية لهذا السبب (خاص)

كشف أحمد الدوخي لاعب المنتخب السعودي وأندية الهلال والاتحاد والنصر المعتزل، عن سبب بداية صندوق الاستثمار السعودية بدعم أربعة أندية فقط دون عن باقي أندية دوري المحترفين.

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احمد الدوخي: الأندية الجماهيريه من حظت بالبداية في الصندوق

قال أحمد الدوخي في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية: "الأندية كلها سواسية.. جاء تفضيل صندوق الاستثمار لأربعة أندية عن باقي الموجودين في دوري المحترفين لكونهم الاكثر جماهيريه، وبالتالي فإن الاهتمام الإعلامي سيكون أكبر وأقوى".

تابع أحمد الدوخي تصريحاته للوفد: "بدأ الاهتمام بالأربعة الكبار لتكون نقطة بداية وسيكون الاهتمام بأندية الشركات بداية من الموسم المقبل، والذي يؤكد على أن الصندوق سيكون لجميع الأندية هو صفقة جيرارد لنادي الاتفاق".

الدعم سيصل للشباب وغيره بداية من الموسم المقبل

أكمل الدوخي: "أما عن باقي الأندية مثل نادي الشباب على سبيل المثال فهو فريق كبير وله بطولات محلية وقارية وعربية، وشهدنا في الفترة الحالية اهتمام كبير وهو لا يقل عن جميع الاندية، بالرغم من شكوى رئيس النادي من قلة العامل المادي داخل الليوث".

اختتم الدوخي تصريحاته بتوجيه رسالة شكر لسمو وليد العهد، وقال: "بالنبط العريض أشكر سمو ولي العهد على الاهتمام الكبير في الفترة الاخيره والعمل على استقطاب النجوم الكبار العالميين وهو غير مستغرب على الأمير ".

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