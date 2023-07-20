الدوخي: دوري الرديف عامل كبير في وصول الكرة السعودية للعالمية (خاص)

أكد أحمد الدوخي لاعب أندية الهلال والاتحاد والنصر المعتزل أن دوري الرديف السعودي سيكون له دور كبير في وصول دوري المحترفين للعالمية خلال فترة قصيرة، وذلك بعد اهتمام صندوق الاستثمار بدعم الأندية.

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دوري الرديف عامل كبير في وصول الدوري السعودي للعالمية

وقال الأسطورة أحمد الدوخي في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية: "تهدف المملكة لظهور دوري الرديف بشكل جيد ليحصل على ثقل ومتابعة واهتمام فني تمهيدًا لمشاركة اللاعب السعودي الدولي فيه، وذلك بسبب التمهيد لارتفاع عدد المحترفين في دوري المحترفين إلى 10 لاعبين".

وتابع الدوخي في تصريحاته: "الدوري في الموسم المقبل سيكون قوي للغاية بسبب المدربين العالميين الذين تعاقدت معهم الأندية، ووجود اهتمام اعلامي أوروبي وإنجليزي بالدوري السعودي، فضلًا عن ضم لاعبين على مستوى عالي".

خطة السعودية المستقبلة لدوري المحترفين

ووفقًا لما علمه "الوفد" من مصادر خاصة ولما أكد عليه أحمد الدوخي فإن الفترة المقبلة بداية من الموسم المقبل، سيكون مشاركة الأندية في دوري الرديف ليس بالاختيار كما كان في النسخة الأولى الماضية، والنسخة الحالية أيضًا.

وتاكيدًا لـ الوفد من أحمد الدوخي فإنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة بالتحديد مع الموسمين المقبلين، زيادة في أعداد اللاعبين المحترفين في الأندية لـ 10 لاعبين، ومعها سيكون الاهتمام الأكبر باللاعب السعودي الدولي المحلي في دوري الرديف.

وجود عدد كبير من الأجانب في الفريق سيجعل الجهاز الفني يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين والمحليين، والتي ستجبره يهتم بـ 10 لاعبين في التشكيل ووضع باقي الأسماء المحلية في تشكيلة مباراة دوري الرديف.

وكان الاتحاد السعودي قد أعلن النسخة الثانية من دوري الرديف السعودي ستكون بمشاركة جميع أندية دوري المحترفين، ليتراجع ويجعل الأمر اختياري كما كان في النسخة الأولى، ويتم تأجيل الأمر للموسم المقبل او الذي يليه.

يهتم صندوق الاستثمار السعودي في الفترة الأخيره بدعم الأندية الأربعة الكبرى في المملكة، والذي أثار جدلًا كبيرًا في الشارع السعودي، وهو الذي أجاب عنه أحمد الدوخي، انتظر الجزء الثاني من الحوار..

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