نجم الأهلي السابق: أوسوريو مدرب عنيد وجمهور الزمالك لن يتحمل أي اخفاق جديد

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن جماهير نادي الزمالك لن تتحمل أي إخفاق جديد بعد الموسم الكارثي الذي قدمه الأبيض.

الزمالك قدم موسم كارثي في كافة المسابقات التي شارك فيها محليا وقاريا ولم يتبق له سوى بطولتي كأس مصر والبطولة العربية للأندية.

وأضاف عبدالجليل أن مواصلة الزمالك نتائجه المخيبة لآمال جماهيره ستطيح بالمدرب الكولمبي من الجهاز الفني، لافتًا أن الزمالك يحتاج عدد من الصفقات مع عودة المعارين.

وعن رأيه في مدرب الزمالك قال "أوسوريو مدرب عنيد ويريد مفاجأة الخصم لكنه حسب الأمور بشكل خاطئ، لكن الأغرب من ذلك تصريحاته بعد ذلك ومحاولة تبرير الأخطاء التي وقع فيها، ولذلك فهو لديه مشكلة بعدما قام بتبرير ما قام به في لقاء القمة، ولم نرى كولر يبرر الخسارة أمام صن داونز مثلما فعل مدرب الزمالك".

وواصل حديثه “طريقة مدرب الزمالك جيدة وأحب طرق اللعب الجديدة، لكنها تحتاج لاعبين آخرين بمواصفات مختلفة، أي مدرب يطبق أفكاره وفقًا للعناصر المتاحة، حسن شحاتة حاز على الألقاب بـ ليبرو و2 مساكين وظهيرين، ولعب بأداء هجومي جيد”.

يستعد الزمالك لخوض غمار منافسات البطولة العربية للأندية في نسختها التي تحمل اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة التي تضم فريقين من السعودية هما النصر والشباب بجانب الاتحاد المنستيري من تونس.

ويبحث الزمالك عن مصالحة جماهيره بعد الإخفاقات المتتالية في موسم 2022/23 الذي يعد كارثيًا على القلعة البيضاء من حيث النتائخ وخسارة الألقاب المحلية والقارية.

ويستهل الزمالك تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مشواره في البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو الجارى، علي أن كون ثاني مبارياته مع الشباب السعودي يوم 31 يوليو، ويختتم الزمالك دور المجموعات عندما يواجه النصر يوم 3 أغسطس المقبل وستقام مباريات المجموعة الثالثة على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

وأنهى الزمالك بطولة الدوري المصري محتلا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة بعد تعادله مع فاركو في الجولة الأخيرة.