هل المشمش مفيد لمرضى القلب والأوعية الدموية.. طبيبة تجيب

يعتقد الكثير من الأشخاص أن تناول المشمش مفيد لمرضى القلب والأوعية الدموية، ولكن هل هذا صحيح، حيث قالت الدكتورة آسيات خاتشيروفا أخصائية أمراض القلب، خبيرة التغذية الروسية، أن الكثيرين ينصحون مرضى القلب والأوعية الدموية بضرورة تناول المشمش، ولكن هذه نصيحة صحيحة وخاطئة.

المشمش

المشمش- فاكهة جيدة تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن بما فيها البوتاسيوم والمغنيسيوم، تلك التي يعتقد أنها أكثر المعادن ضرورة للقلب والأوعية الدموية، لأنها تساعد عضلة القلب على العمل بصورة طبيعية، ولذلك يعتقد أن على من يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية تناول المشمش.

المشمش

وهذا صحيح وغير صحيح في نفس الوقت لإن الشخص إذا كان مصابا بالفعل بهذه الأمراض، فلا يمكن علاجه بالمشمش. ولكن المشمش في هذه الحالة يصبح مصدرا إضافيا للحصول على البوتاسيوم. مع العلم أن المشمش وحده لا يوفر حاجة القلب اليومية من البوتاسيوم.

كما أن هناك فرضية مفادها أن الشخص الذي يعاني من زيادة الوزن يكون عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري ، لذلك لا يمكنه تناول أكثر من 400 غرام من الفاكهة في اليوم.

المشمش

لأن هذه الكمية تحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات واستنادا إلى ذلك يمكن للشخص في المتوسط تناول من 100 إلى 150 غراماً من المشمش في اليوم، وبصورة عامة، يجب أن تشكل الفواكه والخضروات بالضبط نصف النظام الغذائي الصحي ، ليبقى ربعه كربوهيدرات، والربع الآخر بروتينات.