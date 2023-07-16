ترافيس سكوت ماسوني ولا نية لإلغاء الحفل| أثري يرد على حفل الشياطين بالأهرامات

منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها مغني الراب ترافيس سكوت، عن قدومه إلى مصر بإقامة حفل غنائي ضخم على سفح الأهرامات يوم 28 يوليو الجاري، سادت حالة من الجدل والغضب الشديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأعمال الغريبة الذي يقدمها الفنان في حفلاته الغنائية لم يعتاد جمهورنا على رؤيتها والذي يعتبرها الكثيرون طقوس شيطانية.

أعلن ترافيس سكوت عن قدومه إلى مصر للترويج لـ ألبومه الجديد «يوتوبيا»، من خلال حفل غنائي ضخم أمام الأهرامات، وسرعان ما انقلبت السوشيال ميديا رأسا على عقب، ودش رواد تويتر هشتاج "الغاء حفل ترافيس"، وسط اتهام المغردون بأن الرابر العالمي ماسوني وداعم للأفروسنتريك ويمارس طقوس شيطانية.

ترافيس سكوت

مطالب بتشغيل آيات القرآن والترانيم في حفل ترافيس سكوت

قدم المحامي أيمن محفوظ، بإنذار رسمي للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يطالبها بوضع فقرات دينية إسلامية ومسيحية وبوسترات تتحدث عن الحضارة الفرعونية، قبل حفل بدء حفل مغني الراب ترافيس سكوت.

ترافيس سكوت

أثري يعلق على إلغاء الحفل

استبعد الأثري مجدي شاكر، فكرة إلغاء حفل ترافيس سكوت المقرر إقامته عند سفح الأهرامات يوم 28 الشهر الجاري.

وأوضح “شاكر”، أن ترافيس سكوت يدعن الماسونية والتي تعتمد على أن الأهرامات هي محور الكون، كاشفًا أن الحفلة تأتي في إطار الفكر الاستثماري للمواقع الاثرية، وأن فكرة إلغاء الحفل ستكون خسارة استثمارية لمصر.

مجدي شاكر

واستبعد فكرة إلغاء الحفلة، ولكن قد يكون هناك بعض الضوابط والتأمين للحفاظ على حياة وسلامة المشاركين في الحفلة، لأنها تأتي كنوع من انواع الموسيقى.

وتابع مجدي شاكر حديثة لتصريحات صحفية، أنا غير مؤيد لفكرة الالغاء الحفلة ويجب المواقع الاثرية لأن هذا الأمر له تأثير على السياحة الوافدة لمصر، وهناك حفلات خاصة بالأقصر وقصر البارون.

ترافيس سكوت

أسعار تذاكر حفل ترافيس سكوت

وكانت قد كشفت الشركة المنظمة عن أسعار الحفل، وفئتان التذاكر وهي الـ«Premium» وتكلفة التذكرة بها 4000 جنيه، والـ «VIP Golden Circle» وسعر التذكرة بها 6500 جنيه، وتفاجئ المنظمون أن التذاكر قد نفذت بعد نصف ساعة من طرحها.