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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

سهلة التحضير.. اصنعي كاسات التيراميسو بالجين الكريمي وتمتعي بمذاقها اللذيذ

كاسات تيراميسو
كاسات تيراميسو

ترغب السيدات في إبهار زوجها بتقديم أروع الحلويات، مع مراعات الوقت، فتبحث دائمًا عن وصفات سريعة وسهلة لا تأخذ وقت ومجهود لتحضيرها، ومن أشهي وأسرع الوصفات التي يمكنك تحضيرها في أي وقت هي كاسات تيراميسو بالجبن الكريمي، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها.

 

تيراميسو

طريقة عمل تيراميسو كاسات بالجبن الكريمي

المقادير

- بسكويت ليدي فنجرز : علبة

- حليب : نصف كوب

- كريمة الخفق : 2 كوب (سائلة)

- سكر البودرة : كوب

- قهوة سريعة الذوبان : 2 ملعقة كبيرة

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- جبن كريمي : علبة (طري)

- الماء : نصف كوب

- بودرة الكاكاو : 5 ملاعق كبيرة

 

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طريقة التحضير

ذوبي القهوة وملعقة من الكاكاو في الماء، وغمسي نصف كمية البسكويت في المزيج، ثم صفي أصابع البسكويت في كاسات.

اخفقي الكريمة، والسكر، والفانيليا، بواسطة الخفاق حتى تتكاثف المكونات.

أضيفي الجبن وبعدها الحليب واخفقي لـ 5 دقائق حتى تتجانس المكونات.

أضيفي ملعقة صغيرة من مزيج القهوة والكاكاو إلى مزيج الكريمة وحركي.

اسكبي كمية من مزيج الكريمة في الكاسات وقومي بتوزيعها فوق البسكويت.

 

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صُفي النصف المتبقي من البسكويت فوق الكريمة، وأضيفي ما تبقى من المزيج على الوجه.

رشي ما تبقى من الكاكاو على الوجه، ثم قومي بإدخال الكاسات إلى الثلاجة لمدة 8 ساعات حتى يجمد التيراميسو.

أخرجي التيراميسو من الثلاجة وقدميه بارداً.

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